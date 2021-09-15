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Определены первые 500 победителей в лотерее среди привившихся от COVID-19

Елизавета Потейчук
16:43 15.09.2021
Денежный приз получат первые 500 победителей в лотерее среди вакцинировавшихся от коронавирусной инфекции.
Определены первые 500 победителей в лотерее среди привившихся от COVID-19
© Фото: Алексей Майшев, РИА Новости
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В России подвели итоги первого этапа розыгрыша денежных призов среди привившихся от коронавируса. Приз размером в 100 тысяч рублей получат 500 победителей.

На сайте «Бонус на здоровье» можно будет посмотреть номера победивших сертификатов, сообщается на сайте Правительства России. Также информация о выигрыше станет доступна в личном кабинете на портале госуслуг. Пользователи приложения получат уведомление на мобильный телефон.

Розыгрыш денежных призов среди прошедших вакцинацию от COVID-19 стартовал в сентябре. Акция продолжится до декабря, всего будет разыграна тысяча призов по 100 тысяч рублей.

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