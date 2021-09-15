Определены первые 500 победителей в лотерее среди привившихся от COVID-19
Денежный приз получат первые 500 победителей в лотерее среди вакцинировавшихся от коронавирусной инфекции.
© Фото: Алексей Майшев, РИА Новости
В России подвели итоги первого этапа розыгрыша денежных призов среди привившихся от коронавируса. Приз размером в 100 тысяч рублей получат 500 победителей.
На сайте «Бонус на здоровье» можно будет посмотреть номера победивших сертификатов, сообщается на сайте Правительства России. Также информация о выигрыше станет доступна в личном кабинете на портале госуслуг. Пользователи приложения получат уведомление на мобильный телефон.
Розыгрыш денежных призов среди прошедших вакцинацию от COVID-19 стартовал в сентябре. Акция продолжится до декабря, всего будет разыграна тысяча призов по 100 тысяч рублей.