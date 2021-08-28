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«Гаражная амнистия» и денежный приз за прививку: какие изменения ждут россиян в сентябре

Анна Назайкина
08:17 28.08.2021
Так, с первого дня осени оплата больничного по уходу за ребенком будет производиться в размере средней зарплаты независимо от страхового стажа.
«Гаражная амнистия» и денежный приз за прививку: какие изменения ждут россиян в сентябре
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
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С сентября в России вступает в силу закон о «гаражной амнистии», стартует розыгрыш призов среди вакцинированных от коронавируса, также начинают действовать новые правила въезда иностранных граждан РФ. Об этих и других нововведениях говорится в материале «Российской газеты».

Так, с первого дня осени стартует «гаражная амнистия»: россияне получат возможность на законном основании подтвердить свои права на строение, а также бесплатно получить территорию земли под ним. Под закон подпадают капитальные гаражи, возведенные до 29 декабря 2004 года, а в некоторых случаях и металлические постройки, но не «ракушки».

Также в сентябре начнется розыгрыш денежных призов среди прошедших вакцинацию от коронавирусной инфекции, он будет продолжаться до декабря. В общей сложности разыграют тысячу призов по 100 тысяч рублей.

Кроме того, с 1 сентября оплата больничного по уходу за ребенком в возрасте до семи лет будет производиться в размере средней зарплаты вне зависимости от страхового стажа. Ранее такое пособие рассчитывали лишь отработавшие более восьми лет.

Еще одно сентябрьское нововведение - начинаются действовать новые правила въезда на территорию Российской Федерации для иностранцев. Жители стран СНГ смогут пересечь границу нашей страны только после предъявления отрицательного результата ПЦР-тестирования на коронавирус с помощью приложения «Путешествую без COVID-19». Анализ должен быть сделан не раньше трех дней до поездки.

С сентября упроститься процесс покупки лекарств с доставкой на дом. Небольшие аптеки получат возможность удаленно продавать препараты, отпускающиеся без рецептов. Ранее это было разрешено только крупным сетевым аптекам.

Также с первого дня осени для молочной продукции длительного хранения маркировка приобретет обязательный характер. Речь идет о продуктах со сроком годности более 40 суток. Ранее она проходила в добровольном порядке.

С 1 сентября производители бутилированной воды будут обязаны пройти регистрацию в системе мониторинга за оборотом товаров, подпадающих под обязательную маркировку. Сделать это нужно будет течение недели с начала оборота продукции.

В России с начала следующего месяца фруктовые вина будут переименованы, так как истечет срок, отведенный на то, чтобы подать заявление о переоформлении лицензии в связи с изменением вида продукции. С нового года эти товары будут называться плодовой алкогольной продукцией.

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