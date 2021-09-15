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В Бурятии торжественно открыли новый танковый полигон

Андрей Аркадьев
16:09 15.09.2021
Полигон оборудован с учетом опыта ведения боевых действий в современных вооруженных конфликтах. На нем возведены «сирийские валы», огневые позиции для БМП габионного типа.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Новый полигон для танкистов открыли в бурятском поселке Сосновый Бор, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

«В присутствии приглашенных почетных гостей красную ленту торжественно перерезали начальник штаба – первый заместитель командующего объединения ВВО генерал-майор Игорь Тимофеев и представитель правительства Республики Бурятия Петр Мордовской», - говорится в сообщении.

Экипажи танков Т-72Б выполнили показательные заезды с боевой стрельбой из пушки 125 мм штатным снарядом по различным мишеням.

Помимо этого на мероприятии были представлены новейшие образцы военной техники.

Ранее сообщалось, что в Забайкалье вернулись чемпионы мира по «Танковому биатлону», который проходил в рамках Армейских международных игр - 2021. От общевойсковой армии ВВО в «Танковом биатлоне» принимали участие тренер сборной Ильнар Сагдеев, командир танка Александр Намсараев и наводчик-оператор Дашинима Галданов.

Т-72 разработан и производился «Уралвагонзаводом» в Нижнем Тагиле. Стоит на вооружении нескольких десятков стран. Глубокомодернизированные версии танка Т-72Б - Т-72Б3, особенно Т-72Б3М, соответствуют требованиям современной войны.

Т-72Б3 является глубокой модификацией танка Т-72Б и отличается от предшественника улучшением большинства основных характеристик.

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