В Забайкалье встретили чемпионов мира по «Танковому биатлону»

В Забайкальский край вернулись чемпионы мира по «Танковому биатлону», который проходил в рамках Армейских международных игр - 2021, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

На аэродроме Домна в Чите выстроилась рота почетного караула. Танкистов встретили «хлебом-солью» командование объединения и сослуживцы под звуки военного оркестра.

VII Армейские международные игры АрМИ-2021 проходили с 22 августа по 4 сентября. Одним из самых зрелищных конкурсов АрМИ стал «Танковый биатлон». В финале соревнований первое место завоевала Россия. Второе место заняла команда КНР. Третье – у Казахстана. Четвертыми стали представители Азербайджана.

От общевойсковой армии ВВО в «Танковом биатлоне» принимали участие тренер сборной Ильнар Сагдеев, командир танка Александр Намсараев и наводчик-оператор Дашинима Галданов.