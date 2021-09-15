«Спутник Лайт» одобрили в Иране

Однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт» одобрена в Иране. Как сообщили в пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций, решение о применении российского препарата приняло министерством здравоохранения азиатской страны.

Иммунизация населения «Спутником Лайт» позволит ускорить вакцинацию и быстрее сформировать популяционный иммунитет, отметили в РФПИ. В начале 2021 года в стране одобрили двухкомпонентный препарат «Спутник V».

В Российском фонде прямых инвестиций подчеркнули, что однокомпонентный препарат демонстрирует высокую безопасность и эффективность, что доказывает опыт использования в других странах. Так, при применении препарата у пожилых аргентинцев эффективность составила 78,6-83,7%. В Парагвае - 93,5% в ходе массовой вакцинации.

Отмечается, что «Спутник Лайт» способен применяться не только самостоятельно. В частности, сейчас изучается вопрос комбинированного использования с препаратами других производителей.