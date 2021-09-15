Армия Комплекс «Силок-01» защитил пункт управления войсками от БПЛА «противника» на полигоне Мулино Анна Берестовая Комплекс радиоподавления «Силок-01» защитил пункт управления коалиционной группировки войск от БПЛА «противника» на полигоне Мулино. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Комплекс радиоподавления «Силок-01» обеспечил защиту пункта управления коалиционной группировки войск на полигоне Мулино от «несанкционированного» входа в зону прикрытия радиоуправляемых авиационных моделей, имеющих в качестве нагрузки самодеятельные взрывные устройства. В комплексном радиоэлектронном воздействии на спутниковые системы навигации, каналы управления и передачи данных беспилотных летательных аппаратов условного противника в ходе розыгрыша практических действий основного этапа совместных стратегических учений «Запад-2021» были задействованы станции радиопомех Р-330Ж «Житель». Ранее мобильная группа РЭБ ЗВО подавила около 100 объектов радиоизлучения условного противника в рамках ССУ «Запад-2021». Радиоэлектронный удар был осуществлен с помощью автоматизированных станций помех Р-934БВМ «Борисоглебск-2», Р-330Ж «Житель», Р-378БВМ. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика