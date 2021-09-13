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Мобильная группа РЭБ ЗВО подавила около 100 объектов радиоизлучения «противника» в рамках ССУ «Запад-2021»

Кира Карон
06:39 13.09.2021
Учение «Запад-2021» является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации в текущем году.
Мобильная группа РЭБ ЗВО подавила около 100 объектов радиоизлучения «противника» в рамках ССУ «Запад-2021»
© Фото: Минобороны РФ
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На территории общевойскового полигона Обуз-Лесновский в ходе активной фазы совместного стратегического учения вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь «Запад-2021» мобильная группа РЭБ гвардейской танковой армии ЗВО осуществила подавление радиосвязи наступающего условного противника.

С помощью автоматизированных станций помех Р-934БВМ «Борисоглебск-2», Р-330Ж «Житель», Р-378БВМ специалисты РЭБ ЗВО нанесли радиоэлектронный удар по линиям радиосвязи противника и подавили около 100 объектов радиоэлектронного воздействия противника.

Совместное стратегическое учение (ССУ) вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь проходит раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух государств.

Учение «Запад-2021» является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации в текущем году.

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