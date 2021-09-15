Путин обсудил в Совбезе участие РФ в международных организациях на фоне ситуации в Афганистане

Участие России в работе международных организаций на фоне событий, разворачивающихся в Афганистане, обсудил президент страны Владимир Путин на встрече с постоянными членами Совета безопасности.

«Мы обсудим сегодня наше участие в работе некоторых международных организаций, которые, безусловно, представляют для нас особый интерес, имея в виду, что это связано с ключевыми направлениями нашей внешней политики, решением вопросов в сфере безопасности, особенно в свете текущих событий на Востоке, в частности, конечно, в Афганистане», - сказал глава государства.

В совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Совфеда Валентина Матвиенко, руководитель Администрации президента Антон Вайно, глава МВД Владимир Колокольцев, директор СВР Сергей Нарышкин, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Напомним, 15 августа боевики движения «Талибан» вошли в Кабул, президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Талибы заявили, что контролируют государство полностью. Вне власти талибов оставалась провинция Панджшер, но и она была захвачена в сентябре.

Ранее официальный представитель организации «Талибан»* Забиулла Муджахид огласил список членов нового правительства Афганистана. Так, исполняющим обязанности главы правительства был назначен Мохаммад Хасан Ахунд.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что никто не торопится с признанием талибов*.

*«Талибан» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.