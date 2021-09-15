Лавров заявил, что никто не торопится с признанием талибов*
Организацию не признает ни одна страна, отметил министр иностранных дел РФ.
© Фото: Saifurahman Safi, XinHua, Globallookpress
Запрещенную в РФ организацию «Талибан»* никто не спешит признавать, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Министр отметил, что пока речь идет о необходимости вести с талибами* переговоры, касающиеся вопросов безопасности, соблюдения прав граждан, работы дипломатических миссий.
«С официальным признанием пока еще никто не торопится», - сказал глава российского внешнеполитического ведомства.
Ранее официальный представитель организации «Талибан»* Забиулла Муджахид огласил список членов нового правительства Афганистана. Так, исполняющим обязанности главы правительства был назначен Мохаммад Хасан Ахунд.
*«Талибан» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.