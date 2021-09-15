Шойгу встретился с президентом Таджикистана в Душанбе

Министр обороны РФ Сергей Шойгу и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров встретились с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном в Душанбе. Переговоры проходят во Дворце наций - официальной резиденции главы Таджикистана.

Также сегодня в республике прошла встреча глав оборонных и внешнеполитических ведомств стран-участниц ОДКБ. В центре внимания - вопросы региональной безопасности. В ходе переговоров принято решение об укреплении таджико-афганской границы.

Ранее сообщалось, что Шойгу прибыл в столицу Таджикистана для участия в заседании Советов министров обороны, министров иностранных дел и комитета секретарей Совета безопасности стран-участниц ОДКБ.