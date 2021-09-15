Шойгу прибыл в Таджикистан для участия в мероприятиях ОДКБ
Сергей Шойгу прибыл в Душанбе, где пройдет совместное заседание глав Минобороны, МИД и Советов Безопасности стран-участниц ОДКБ.
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Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу прибыл в Душанбе, столицу Таджикистана, где примет участие в совещании с руководителями военных ведомств, министров иностранных дел и комитета секретарей безопасности государств – участниц Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
На совещании будут обсуждены вопросы региональной безопасности и международного сотрудничества.
Совещание пройдет 15 сентября. В нем примут военные делегации Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, Белоруссии и Армении.