Шойгу прибыл в Таджикистан для участия в мероприятиях ОДКБ

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу прибыл в Душанбе, столицу Таджикистана, где примет участие в совещании с руководителями военных ведомств, министров иностранных дел и комитета секретарей безопасности государств – участниц Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

На совещании будут обсуждены вопросы региональной безопасности и международного сотрудничества.

Совещание пройдет 15 сентября. В нем примут военные делегации Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, Белоруссии и Армении.