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Адвокат Ефремова опроверг сообщения об отеке Квинке у своего подзащитного

Егор Левин
13:10 15.09.2021
Юрист отметил, что в целом состояние здоровья актера является удовлетворительным.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Адвокат актера Михаила Ефремова Петр Хархорин опроверг сообщения об отеке Квинке, который якобы недавно был у его подзащитного. Юрист сказал, что состояние здоровья артиста находится в норме.

«Сейчас нет ни цветения, ни уборки, поэтому более-менее. Астма при нем. Отека не было, нет, не подтвердилось», - заявил адвокат.

Хархорин выразил недовольство действиями суда, оставившего вынесенное ранее решение по делу Ефремова без изменений.

«Что мы будем делать дальше, сказать не могу пока. Это надо обсуждать с Михаилом Олеговичем, ехать к нему в колонию, что я сделаю в ближайшее время. Но я думаю, он тоже расстроен, потому что он думал, что будет проявлено милосердие. Увы, не получилось», - сказал он.

Ранее Второй кассационный суд принял решение оставить без удовлетворения жалобу защиты Ефремова, осужденного за смертельную аварию в Москве. Судья постановил не изменять апелляционное определение Московского городского суда.

Напомним, летом 2020 года Ефремов стал виновником серьезного лобового ДТП, в результате которого погиб водитель, в машину которого влетел кроссовер артиста. Актера приговорили к 7,5 года лишения свободы.

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