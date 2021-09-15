Адвокат Ефремова опроверг сообщения об отеке Квинке у своего подзащитного

Адвокат актера Михаила Ефремова Петр Хархорин опроверг сообщения об отеке Квинке, который якобы недавно был у его подзащитного. Юрист сказал, что состояние здоровья артиста находится в норме.

«Сейчас нет ни цветения, ни уборки, поэтому более-менее. Астма при нем. Отека не было, нет, не подтвердилось», - заявил адвокат.

Хархорин выразил недовольство действиями суда, оставившего вынесенное ранее решение по делу Ефремова без изменений.

«Что мы будем делать дальше, сказать не могу пока. Это надо обсуждать с Михаилом Олеговичем, ехать к нему в колонию, что я сделаю в ближайшее время. Но я думаю, он тоже расстроен, потому что он думал, что будет проявлено милосердие. Увы, не получилось», - сказал он.

Ранее Второй кассационный суд принял решение оставить без удовлетворения жалобу защиты Ефремова, осужденного за смертельную аварию в Москве. Судья постановил не изменять апелляционное определение Московского городского суда.

Напомним, летом 2020 года Ефремов стал виновником серьезного лобового ДТП, в результате которого погиб водитель, в машину которого влетел кроссовер артиста. Актера приговорили к 7,5 года лишения свободы.