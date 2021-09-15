Подразделения Северного флота при поддержке Су-24 отразили удар «противника» в Арктике

В Мурманской области проходят масштабные учения Северного флота. В ходе маневров подразделения армейского корпуса флота отразили нападение условного противника в районе Кольского полуострова.

Поддержку им оказали фронтовые бомбардировщики Су-24, которые наносили авиационные бомбовые удары по наступающим силам противника. В эпизоде принимали участие свыше двух тысяч военных.

Задействованы «арктические» танки Т-80БВМ, предназначенные для работы в самых суровых климатических условиях, а также САУ «Гвоздика» и «Акация», гусеничные бронетранспортеры, зенитные ракетно-пушечные комплексы «Тунгуска», противотанковые ракетные системы, беспилотники.

Ранее сообщалось, что всего в учениях Северного флота принимают участие 8 000 военных, около 800 единиц техники, а также до 50 кораблей. Руководит учениями командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев.