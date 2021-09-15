Вся российская Арктика: в Мурманской области начались масштабные учения Северного флота

В Мурманской области начались учения Северного флота, которые охватывают всю российскую Арктику. Впервые Северный флот проводит их в статусе отдельного военного округа.

Первая атака «противника» разбивается о крепкую и грамотно организованную оборону по всем направлениям - воздушное нападение отражают подразделения ПВО. «Вражеские вертолеты» на подходе точным огнем сбивают зенитчики Северного флота. Наступление наземных передовых отрядов сминают залпами реактивные системы «Град».

На ближней дистанции в дело вступают арктические танки. Уже проверенные временем и безотказные даже в самых суровых климатических условиях.

«Да вся ответственность на мне. Я должен все четко спланировать. Поэтому, в первую очередь, я должен думать, как противник», - поделился командир 1-го батальона отдельной мотострелковой бригады Северного флота Сергей Бойко.

Маневренная оборона — метод ведения боевых действий, позволяющий перехватить инициативу. Отойти туда, где сил и средств больше, а позиция выгоднее. Хотя найти такую непросто - кругом бескрайняя тундра. Учения Северного флота проходят в самых труднодоступных местах - до полигона приходится добираться на снегоболотоходе.

На Северном флоте столь масштабный театр боевых действий организуют раз в год - по итогам летнего периода обучения.

«Оценку выставит руководитель учений, соответственно. Главное, подразделения справились с поставленной задачей успешно», - отметил командир отдельной мотострелковой бригады Северного флота Денис Курило.

В учениях задействованы 8 тысяч военнослужащих и 800 единиц техники. Уже в первый день учений на полигоне стреляют все - самоходные артиллерийские установки, танки Т-80БВМ, реактивщики. Условному противнику не оставляют никаких шансов.