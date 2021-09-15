В ФСБ назвали имена участников диверсии на газопроводе в Крыму

В ФСБ России назвали имена участников диверсии на газопроводе в Крыму, организованной при участии организации «Меджлис крымско-татарского народа»*. В ходе расследования была выявлена ее связь с украинскими спецслужбами.

Сотрудники ФСБ России задержали посредника - заместителя председателя «Меджлиса»* Наримана Джелялова и двух непосредственных исполнителей диверсии Асана и Азиза Ахтемовых.

«Получены сведения о связи запрещенной в России организации "Меджлис крымскотатарского народа"* со спецслужбами Украины», - сообщили в ЦОС ФСБ РФ.

В частности, оказалось, что организатором диверсии выступило территориальное подразделение ГУР МО Украины в Херсоне (оперативная служба "Таврия") при участии «Меджлиса»*.

Организаторами и исполнителями планировалось, что диверсия не станет единственной акцией - также задержанные признались в подготовке и иных протестных акций «крымско-татарского населения против законных действий власти и правоохранительных органов Республики Крым».

Возбуждено уголовное дело по ч.1 статьи 281 Уголовного кодекса России. По не предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет.

*«Меджлис» - экстремистская организация, запрещенная на территории Российской Федерации.