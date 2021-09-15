Украинка отказалась спасать кота из-за русского языка

Русскоговорящий полицейский стал препятствием для жительницы украинского города Хмельницкий, которая вызвала стражей правопорядка для спасения кота. Об этом сообщило агентство УНИАН. По данным издания, женщина обратилась в полицию по поводу животного, которого неизвестный выбросил с восьмого этажа.

Однако заниматься вопросом кота украинка передумала, как только услышала русский язык, на котором заговорил один из полицейских. Забыв о животном, женщина устроила скандал, хотя сотрудник госорганов просил заняться делом, а не выяснять отношения.

«Обращайтесь по-украински. Есть закон Украины, вы не имеете права говорить по-русски! Я не понимаю язык агрессора», — заявила она.

Видеозапись инцидента уже опубликовал в соцсети депутат Хмельницкого областного совета Виктор Бурлик. Слуга закона возумутился тем фактом, что полицейский не стал говорить по-украински. При этом судьба несчастного животного депутата никак не взволновала.

С 2019 года на Украине действует закон, предусматривающий использование национального языка практически во всех сферах жизни.