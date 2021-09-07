После 2013 года на Украине стали чаще говорить на родном языке. Это следует из инфографики аналитического портала «Слово и дело».

В 2013 году сторонников русского языка на Украине было более 37%, оба языка использовали 22,8%, только украинский - 38,7%. В 2014 году число любителей украинского языка выросло почти на пять процентных пунктов - до 43,2%. Эта тенденция в последующие годы продолжилась.

В 2020 году уже 50,8% опрошенных заявили, что предпочитают украинский. При этом по-русски продолжают говорить 27,6%. Оба языка в быту используют 21,3%.

Напомним, что в марте этого года украинского депутата Харьковского областного совета Александра Дорошенко исключили из фракции за русскую речь. А занимавший тогда пост главы МВД Украины Арсен Аваков заявил, что русская языковая культура в значительной мере принадлежит украинцам, и предложил начать вещание украинских телеканалов на русском языке по всему миру.