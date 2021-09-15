Лавров призвал Украину иметь достоинство и перестать все время клянчить

Украина постоянно пытается поднять тему «Северного потока-2» на уровень истерики. Власти продолжают клянчить, в том числе и о вступлении в НАТО, в Европейский Союз. Об этом заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.

«Страна должна, наверное, иметь какое-то свое достоинство. Украинский народ с богатой историей заслуживает, чтобы он все-таки был созидателем, а не просителем с постоянно вытянутой рукой», - отметил дипломат.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва готова возобновить нормальные отношения с Киевом. При этом министр раскритиковал слова главы Украины Владимира Зеленского о войне с Россией. По словам Лаврова, он слышит «отголоски КВН» в заявлениях украинского лидера.