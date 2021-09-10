Лавров заявил об «отголосках КВН» в заявлениях Зеленского о войне с РФ

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва готова возобновить нормальные отношения с Киевом.

«Мы постоянно подчеркиваем нашу готовность возобновить нормальные отношения с Украиной, потому что украинский народ нам является очень близким»,- объяснил Лавров на форуме современной журналистики «Вся Россия - 2021».

При этом министр раскритиковал слова главы Украины Владимира Зеленского о войне с Россией. По словам Лаврова, он слышит «отголоски КВН» в заявлениях украинского лидера.

По его мнению, огульные комментарии Зеленского о возможности войны с Россией не заслуживают внимания.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле с сожалением относятся к высказываниям президента Украины Владимира Зеленского о возможности войны с Россией.