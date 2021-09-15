В МИД РФ заявили, что НАТО категорически отказывается вести диалог по линии военных

Североатлантический альянс отказывается возобновлять отношения с РФ по военной линии, которые были прерваны после событий на Украине и в Крыму, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Мы готовы разговаривать, но разговаривать профессионально, а не на таких эмоциональных, полуистеричных тонах», - сказал глава российского внешнеполитического ведомства по итогам совета министров обороны и комитета секретарей Советов безопасности ОДКБ.

Также Лавров объяснил, зачем Россия поддерживает контакты с талибами*. По словам министра, сейчас идет наблюдение за тем, как их обещания будут претворяться в жизнь.

Отношения России и Запада ухудшились после 2014 года на фоне конфликта в Донбассе и воссоединения Крыма с Россией. Украина обвиняла Россию во вмешательство во внутренние дела страны. Москва неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в преодолении политического и экономического кризиса на Украине.

*талибы - представители движения «Талибан», террористической организации, запрещенной в России.