Лавров назвал серьезными данные о вмешательстве США в дела России
Глава внешнеполитического ведомства России отметил, что конкретные факты были переданы американскому послу Джону Салливану.
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Россия ждет от США ответ на вопрос, почему происходит вмешательство в дела России. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров.
Дипломат отметил, что конкретные факты были переданы американскому послу Джону Салливану.
«Он сообщил, что у них нет никаких данных, что кто-то нарушает российское законодательство, но данные ему передали, они достаточно серьезные. Мы ждем ответа от наших американских коллег, почему такое происходит», - отметил министр.
Ранее стало известно, что посла США Джона Салливана вызвали в российское внешнеполитическое ведомство из-за вмешательства во внутренние дела РФ, а именно в выборы.