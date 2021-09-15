Лавров назвал серьезными данные о вмешательстве США в дела России

Россия ждет от США ответ на вопрос, почему происходит вмешательство в дела России. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров.

Дипломат отметил, что конкретные факты были переданы американскому послу Джону Салливану.

«Он сообщил, что у них нет никаких данных, что кто-то нарушает российское законодательство, но данные ему передали, они достаточно серьезные. Мы ждем ответа от наших американских коллег, почему такое происходит», - отметил министр.

Ранее стало известно, что посла США Джона Салливана вызвали в российское внешнеполитическое ведомство из-за вмешательства во внутренние дела РФ, а именно в выборы.