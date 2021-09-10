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МИД РФ: Послу США заявили о недопустимости вмешательства во внутренние дела России

Майя Мусиенко
19:08 10.09.2021
Ранее сообщалось, что Джона Салливана вызвали в российское внешнеполитическое ведомство.
МИД РФ: Послу США заявили о недопустимости вмешательства во внутренние дела России
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
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В Министерстве иностранных дел России послу США Джону Салливану было заявлено о категорической недопустимости вмешательства во внутренние дела Москвы. Дипломат был вызван на Смоленскую площадь для встречи с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым, сообщает ведомство.

«В ходе беседы было подчеркнуто, что российская сторона обладает неопровержимыми доказательствами нарушения российского законодательства американским "цифровыми гигантами" в контексте подготовки и проведения выборов в Государственную думу. В этой связи заявлено о категорической недопустимости вмешательства во внутренние дела нашей страны», – отметили в дипведомстве.

В российском МИДе также подчеркнули, что в ходе встречи были рассмотрены другие вопросы двустороннего характера.

Ранее стало известно, что посла США Джона Салливана вызвали в российское внешнеполитическое ведомство. В здание министерства он проследовал без комментариев.

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