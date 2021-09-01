Андрей Вдовин завоевал золотую медаль на Паралимпийских играх в Токио в беге на 400 метров

Россиянин Андрей Вдовин завоевал золотую медаль Паралимпийских Игр в Токио в беге на 400 метров. Атлет побил мировой рекорд, результат Вдовина - 49,34 секунды, сообщает ТАСС. Прошлый мировой рекорд был установлен им же. В 2019 году спортсмен преодолел дистанцию за 50,45 секунды.

Серебряную медаль соревнований получил американец Ник Мэйхью с результатом в 50,26 секунды, бронзу завоевал россиянин Чермен Кобесов (50,44 секунды). Атлеты выступали в категории Т37. В ней представлены спортсмены с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Ранее мировой рекорд на Паралимпиаде установил россиянин Владимир Свиридов в толкании ядра. Спортсмен показал результат в 16,67 метра.