Синоптик рассказал, ждет ли Центральную Россию настоящее бабье лето

В Центральной России в минувшие выходные температура воздуха превысила отметку в 20 градусов. Для первого месяца осени такие показатели считаются высокими, но их нельзя принимать за бабье лето. Об этом главный специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил в интервью радио Sputnik.

«Было тепло, было комфортно, но то, что было, нельзя считать бабьим летом. Есть определение, что бабье лето – это стабильный период длиной в пять-семь суток. В это время должно светить солнце, не должно быть никаких осадков и облачности. Также должен дуть тихий ветер и присутствовать умеренно комфортная температура», - рассказал синоптик.

Также Тишковец отметил, если в Центральном регионе и будет бабье лето, то продлится оно не долго. Синоптик сказал, что в конце сентября опять наступит похолодание.

«Есть надежда после 17 или 18 числа на бабье лето, но срок там не очень большой будет. Я пока не вижу прогноза на хорошее бабье лето, которое бывало, когда и сентябрь, и даже октябрь были теплыми. Нет, в этом году в конце сентября опять будет похолодание», – подчеркнул Евгений Тишковец.

В Москве начали включать отопление в социальных учреждениях, в настоящий момент это делается по специальной заявке. Заместитель мэра столицы Петр Бирюков рассказал, что уже поступило около четырех десятков заявок о досрочном включении отопления.