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Спасатели ищут четверых человек, пропавших в лесу на Сахалине

Елизавета Потейчук
02:59 01.09.2021
Спасательный отряд отправился в Корсаковский район на поиски пропавших людей в лесах.
Спасатели ищут четверых человек, пропавших в лесу на Сахалине
© Фото: mchs.gov.ru
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Группа спасателей ПСО ГУ от МЧС России по Сахалинской области выехала из Южно-Сахалинска в Корсаковский район на поиски четырех человек, пропавших в лесах. Отряд из шести спасателей поможет в поиске людей сотрудникам районного отдела полиции, при этом будет задействовано две единицы техники, говорится в сообщении на сайте местного МЧС. 

Во вторник, в районе села Новиково Корсаковского района, пишет пресс-служба ведомства, четыре человека ушли за сбором дикоросов в лес и не вернулись. Волонтеры, полицейские и спасатели поисково-спасательного отряда из Корсакова ночью отправились на поиски пропавших, но безуспешно.

Ранее экипаж спасательного вертолета МЧС РФ обнаружил тела погибших туристов на Ключевском вулкане. Эвакуированы тела двух мужчин. 

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