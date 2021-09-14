В стране и мире В Минздраве КЧР рассказали о тяжелом состоянии пострадавшей при сходе ледника туристки Елизавета Потейчук Туристка будет доставлена в Карачаевскую больницу в тяжелом состоянии. © Фото: МЧС РФ Читайте нас на: Пострадавшую при обрушении части ледника Алибек туристку определят в Карачаевскую ЦРБ. Ее состояние оценивается как тяжелое, сообщил министр здравоохранения КЧР Казим Шаманов «Интерфаксу». «Спасатели на носилках спустили пострадавшую с горы и передали бригаде медиков. В настоящее время ее везут в больницу. По предварительной информации, состояние женщины тяжелое, но она реагирует на происходящее», - отметил Шаманов. Ранее очевидец в беседе со «Звездой» рассказал о последствиях схода ледника. По словам Андрея Журавлева, он собственными глазами видел, как пострадавшим оказывают помощь спасатели. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика