В Минздраве КЧР рассказали о тяжелом состоянии пострадавшей при сходе ледника туристки
Туристка будет доставлена в Карачаевскую больницу в тяжелом состоянии.
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Пострадавшую при обрушении части ледника Алибек туристку определят в Карачаевскую ЦРБ. Ее состояние оценивается как тяжелое, сообщил министр здравоохранения КЧР Казим Шаманов «Интерфаксу».
«Спасатели на носилках спустили пострадавшую с горы и передали бригаде медиков. В настоящее время ее везут в больницу. По предварительной информации, состояние женщины тяжелое, но она реагирует на происходящее», - отметил Шаманов.
Ранее очевидец в беседе со «Звездой» рассказал о последствиях схода ледника. По словам Андрея Журавлева, он собственными глазами видел, как пострадавшим оказывают помощь спасатели.