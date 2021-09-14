Очевидец трагедии со сходом ледника в Карачаево-Черкесии рассказал об увиденном

Очевидец трагедии со сходом части ледника Алибек в поселке Домбай Андрей Журавлев в беседе со «Звездой» рассказал, что ему удалось увидеть на месте происшествия. По его словам, он заметил поднимавшихся спасателей, один из которых поведал о случившемся.

«Мы были в этот момент возле водопада, в самом низу, снимали на дрон. Заметили, как бегут наверх спасатели и туристы спускаются. Один из них нам сказал, что откололся кусок ледника, пострадало трое человек, до прибытия спасателей скончался один человек», - рассказал Андрей Журавлев.

Он также отметил, что в долину Домбай прибыло очень много спасателей, сотрудников службы медицинской помощи и МЧС. Экстренно вся спасательная группа, говорит свидетель, поднималась наверх помогать пострадавшим.

Ранее стало известно, что число погибших от схода ледника увеличилось до двух. Остальные туристки оказались невредимы.