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Медики рассказали, на что может указывать онемение в конечностях

Анна Берестовая
02:19 14.09.2021
Внезапное онемение в руках или ногах может свидетельствовать о серьезных проблемах со здоровьем.
Медики рассказали, на что может указывать онемение в конечностях
© Фото: pixabay.com
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Появление внезапного ощущения онемения в конечностях может сигнализировать о высоком уровне холестерина в крови и возможных болезнях сердца. Такого рода симптом имеет место в случае, если сосуды, а именно ведущие кровь к мозгу артерии, оказываются закупоренными.

Как описывают специалисты, онемение ног или рук не является прямым свидетельством проблем с уровнем холестерина. Определить его точно может лишь анализ крови. Тем не менее, подобные изменения состояния здоровья, наряду с проблемами с мышцами лица, временной потерей зрения на одном глазу, а также невнятностью речи - могут появляться при высоком холестерине.

Об этом пишет издание Daily Express со ссылкой на специалистов медицинского учреждения. По словам врачей, во многих случаях повышение уровня холестерина оказывается связано с режимом питания, включающим большое количество насыщенных жиров и транс-жиров.                                        

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