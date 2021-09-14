Армия Морпехи Балтфлота отработали противодесантную оборону побережья в рамках учений «Запад-2021» Валентина Пескова Десантно-штурмовые подразделения в Калининградской области были подняты по тревоге и совершил марш в район предполагаемой высадки морского десанта условного противника. © Фото: Минобороны РФ Читайте нас на: На полигоне Хмелевка в Калининградской области в рамках совместного стратегического учения «Запад-2021» морские пехотинцы Балтийского флота отработали задачи по противодесантной обороне участка побережья. © Минобороны РФ В ходе маневров личный состав десантно-штурмовых подразделений был поднят по тревоге и совершил марш в район предполагаемой высадки морского десанта условного противника. Прибыв на место, военнослужащие Балтфлота выполнили задачи по подготовке местности к противодесантной обороне и инженерному оборудованию позиций. © Минобороны РФ На втором этапе учений морские пехотинцы провели бой с десантом условного противника, в ходе которого выполнили боевые стрельбы из стрелкового оружия и гранатометов вооружения бронетранспортеров БТР-82А и САУ «Нона» по специально оборудованным мишеням, которые имитировали быстроходные лодки и десантные средства. © Минобороны РФ Всего в учении было задействовано около 1000 военнослужащих и более 50 единиц колесной и гусеничной техники. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика