Все спутники OneWeb выведены на орбиту

После запуска с космодрома Байконур с помощью российской ракеты-носителя «Союз-2.1б» и разгонного блока «Фрегат» все 34 британских космических аппарата системы связи OneWeb успешно выведены на целевую орбиту.

«Есть отделение всех 34 космических аппаратов», - сообщили в госкорпорации РИА Новости.

Ранее ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и британскими спутниками была успешно запущена с космодрома Байконур. Трансляция события велась на сайте Роскосмоса и в аккаунтах корпорации в социальных сетях.