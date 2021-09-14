Дочь задержанного в Праге Франчетти считает, что Украине не понравился «бойцовский дух» отца

Дочь гражданина РФ Александра Франчетти, задержанного в Праге и сегодня помещенного под стражу по решению городского суда, обеспокоена состоянием здоровья отца и его самочувствием. В разговоре со «Звездой» Диа Франчетти пояснила, что ее папе требуется срочная госпитализация и квалифицированная помощь.

«У него может ухудшаться состояние, независимо от того, как за ним ухаживают, и хорошо или плохо его кормят в тюрьме. Это мое конкретное мнение, что его нужно госпитализировать. Сейчас он находится в Чехии и будет там еще пару недель. Многих вещей я не знаю, но я уже много говорила с журналистами», - рассказала девушка.

Обвинения, выдвинутые против своего отца, Диа Франчетти назвала «исключительно вербальными», так как «по ее субъективному мнению» все, что Александр Франчетти делал раньше - он делал только в отношении своей страны и своей родины, и никаких законов он не нарушил.

«Наверное, Украине это еще раньше не понравилось, потому что он принимал в этом участие со всеми, и что у него это получилось. В то время, когда он был еще просто обычным гражданином России, и даже не каким-то там военным. И им просто не понравился его бойцовский дух и то, как он действует без оружия и без всего такого этого», - считает дочь задержанного россиянина.

Сегодня Александра Франчетти отправили в камеру предварительного заключения по решению городского суда Праги. Заключение чешских судей гражданин РФ назвал «шагом к фашизму». Адвокат россиянина Ян Шварц намерен обжаловать данное решение в Верховном суде. По закону на рассмотрение протеста отводится три недели.