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Замглавы МИД РФ провел телефонные переговоры с советником премьера Великобритании Куори

Валентина Пескова
20:42 31.08.2021
Стороны подробно обсудили региональные кризисы и конфликты, находящиеся на рассмотрении Совбеза ООН, включая ситуацию в Афганистане.
Замглавы МИД РФ провел телефонные переговоры с советником премьера Великобритании Куори
© Фото: Минобороны РФ
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Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин провел телефонный разговор с советником премьер-министра Великобритании по международным делам Дэвидом Куори. Переговоры состоялись по инициативе британской стороны.

«Были подробно обсуждены региональные кризисы и конфликты, находящиеся на рассмотрении Совета Безопасности ООН. Особое внимание уделено ситуации в Афганистане, включая задачи по борьбе с терроризмом и комплексному гуманитарному содействию», - сообщили на сайте российского дипломатического ведомства.

Стороны подчеркнули, что при решении конфликтов в разных странах важна слаженность действий всех пяти постоянных членов СБ ООН.

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