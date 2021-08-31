В стране и мире Замглавы МИД РФ провел телефонные переговоры с советником премьера Великобритании Куори Валентина Пескова Стороны подробно обсудили региональные кризисы и конфликты, находящиеся на рассмотрении Совбеза ООН, включая ситуацию в Афганистане. © Фото: Минобороны РФ Читайте нас на: Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин провел телефонный разговор с советником премьер-министра Великобритании по международным делам Дэвидом Куори. Переговоры состоялись по инициативе британской стороны. «Были подробно обсуждены региональные кризисы и конфликты, находящиеся на рассмотрении Совета Безопасности ООН. Особое внимание уделено ситуации в Афганистане, включая задачи по борьбе с терроризмом и комплексному гуманитарному содействию», - сообщили на сайте российского дипломатического ведомства. Стороны подчеркнули, что при решении конфликтов в разных странах важна слаженность действий всех пяти постоянных членов СБ ООН. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика