Замглавы МИД РФ провел телефонные переговоры с советником премьера Великобритании Куори
Стороны подробно обсудили региональные кризисы и конфликты, находящиеся на рассмотрении Совбеза ООН, включая ситуацию в Афганистане.
© Фото: Минобороны РФ
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин провел телефонный разговор с советником премьер-министра Великобритании по международным делам Дэвидом Куори. Переговоры состоялись по инициативе британской стороны.
«Были подробно обсуждены региональные кризисы и конфликты, находящиеся на рассмотрении Совета Безопасности ООН. Особое внимание уделено ситуации в Афганистане, включая задачи по борьбе с терроризмом и комплексному гуманитарному содействию», - сообщили на сайте российского дипломатического ведомства.
Стороны подчеркнули, что при решении конфликтов в разных странах важна слаженность действий всех пяти постоянных членов СБ ООН.