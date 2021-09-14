Число погибших при сходе ледника в Карачаево-Черкесии увеличилось до двух

На месте обрушения части ледника Алибек в поселке Домбай Карачаевского района обнаружили группу из шести туристок. Две туристки погибли, другие не пострадали. В зоне схода ледника работали спасатели, оказав пострадавшим первую помощь и приступив к транспортировке людей в местную больницу.

«На место сразу же выехали экстренные службы, однако, к большому сожалению, две туристки погибли. Я искренне соболезную их родным и близким», - пишет глава Карачаево-Черкесской республики Рашид Темрезов на своей странице в Instagram.

Темрезов также подчеркнул, что данная туристическая группа не была зарегистрирована в МЧС перед маршрутом. Он напомнил о необходимости регистрироваться перед выходом в туристические походы из соображений безопасности.

Ранее прокуратура организовала проверку по факту схода ледника в Домбае. В ходе нее будет дана оценка действиям уполномоченных органов.