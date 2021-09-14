Прогулочный теплоход ушел под воду в Петербурге
В Петербурге на Грибоедовском канале произошло подтопление прогулочного теплохода «Чайка-2». По предварительным данным, разлива нефтепродуктов и пострадавших не зафиксировано.
«По указанию Северо-Западного транспортного прокурора Владимира Владимирова на место происшествия выехал работник Санкт-Петербургской транспортной прокуратуры, сотрудники полиции ЛО МВД России на водном транспорте и МЧС России», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Северо-Западной транспортной прокуратуры.
В случае нарушений транспортная прокуратура предпримет соответствующие меры и даст оценку действиям ответственных лиц. Также ситуация поставлена на контроль.
Ранее в Петербурге столкнулись два пассажирских теплохода. В результате происшествия ни один человек не пострадал.