В стране и мире Прогулочный теплоход ушел под воду в Петербурге Елизавета Потейчук В Санкт-Петербурге ушел под воду прогулочный теплоход. Транспортная прокуратура начала проверку по факту произошедшего. © Видео: Северо-западная транспортная прокуратура, Telegram © Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура Читайте нас на: В Петербурге на Грибоедовском канале произошло подтопление прогулочного теплохода «Чайка-2». По предварительным данным, разлива нефтепродуктов и пострадавших не зафиксировано. «По указанию Северо-Западного транспортного прокурора Владимира Владимирова на место происшествия выехал работник Санкт-Петербургской транспортной прокуратуры, сотрудники полиции ЛО МВД России на водном транспорте и МЧС России», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Северо-Западной транспортной прокуратуры. В случае нарушений транспортная прокуратура предпримет соответствующие меры и даст оценку действиям ответственных лиц. Также ситуация поставлена на контроль. Ранее в Петербурге столкнулись два пассажирских теплохода. В результате происшествия ни один человек не пострадал. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика