Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил о вакцинации более 46 миллионов россиян.

Глава Минздрава также сообщил, что в то же самое время еще 723 тысячи граждан, заболевших коронавирусом, находятся в настоящий момент под наблюдением врачей.

«Сегодня по-прежнему под наблюдением медицинских работников находятся 723 тысячи граждан РФ, болеющих новой коронавирусной инфекцией», - заявил Мурашко в интервью телеканалу «Россия 24».

Ранее министр заявил, что более 92% пациентов с коронавирусной инфекцией, которые попадают в больницы, не были привиты. Мурашко добавил, что у вакцинированных пациентов, которые попадают в госпиталь, болезнь протекает легко и они не попадают в реанимацию.