В стране и мире Прокуратурой организована проверка по факту схода ледника в Домбае Елизавета Потейчук Прокуратура организовала ряд мер, которые позволят выяснить обстоятельства схода ледника в Карачаевском районе. © Фото: Егор Комаров, РИА Новости Читайте нас на: Прокуратура Карачаевского района организовала проверку из-за схода ледника в Алибекском ущелье в поселке Домбай. Проводятся поисково-спасательные работы, чтобы выяснить обстоятельства происшествия. Как сообщается на сайте прокуратуры Карачаево-Черкесской Республики, в ходе проверки будет дана оценка работе уполномоченных органов. «При выявлении нарушений закона будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», - следует из сообщения прокуратуры. Из-за обрушения ледника пострадала группа туристов из шести человек, среди них один погибший. Часть ледника Алибек сошла на высоте 2 200 метров. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика