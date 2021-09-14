Прокуратурой организована проверка по факту схода ледника в Домбае
Прокуратура организовала ряд мер, которые позволят выяснить обстоятельства схода ледника в Карачаевском районе.
© Фото: Егор Комаров, РИА Новости
Прокуратура Карачаевского района организовала проверку из-за схода ледника в Алибекском ущелье в поселке Домбай. Проводятся поисково-спасательные работы, чтобы выяснить обстоятельства происшествия.
Как сообщается на сайте прокуратуры Карачаево-Черкесской Республики, в ходе проверки будет дана оценка работе уполномоченных органов.
«При выявлении нарушений закона будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», - следует из сообщения прокуратуры.
Из-за обрушения ледника пострадала группа туристов из шести человек, среди них один погибший. Часть ледника Алибек сошла на высоте 2 200 метров.