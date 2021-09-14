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В результате обрушения ледника пострадала туристическая группа в Карачаево-Черкессии

Валентина Пескова
16:17 14.09.2021
Путешественников в составе шести человек накрыла часть ледника Алибек, которая обрушилась на высоте 2200 метров.
В результате обрушения ледника пострадала туристическая группа в Карачаево-Черкессии
© Фото: Егор Комаров, РИА Новости
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В поселке Домбай на высоте 2200 метров пострадала группа туристов из шести человек. В ее составе были путешественники из Москвы, Красноярского края и Нижнего Новгорода. Как сообщили в МЧС РФ, происшествие произошло в результате обрушения части ледника Алибек на высоте 2200 метров.

Информация о происшествии поступила в ЦУКС ГУ МЧС России по Карачаево-Черкесской Республике в 15.11. На данный момент известно, что на месте один человек погиб, два члена тургруппы получили травмы.

К месту происшествия сразу же направилась оперативная группа Карачаевского местного пожарно-спасательного гарнизона и Домбайского поисково-спасательного подразделения.  Это 10 десять человек и три единицы техники.

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