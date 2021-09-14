В результате обрушения ледника пострадала туристическая группа в Карачаево-Черкессии

В поселке Домбай на высоте 2200 метров пострадала группа туристов из шести человек. В ее составе были путешественники из Москвы, Красноярского края и Нижнего Новгорода. Как сообщили в МЧС РФ, происшествие произошло в результате обрушения части ледника Алибек на высоте 2200 метров.

Информация о происшествии поступила в ЦУКС ГУ МЧС России по Карачаево-Черкесской Республике в 15.11. На данный момент известно, что на месте один человек погиб, два члена тургруппы получили травмы.

К месту происшествия сразу же направилась оперативная группа Карачаевского местного пожарно-спасательного гарнизона и Домбайского поисково-спасательного подразделения. Это 10 десять человек и три единицы техники.