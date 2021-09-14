С признаками удушья из детсада в Минеральных водах эвакуировали 71 человека
Более семидесяти человек, числе которых есть дети, эвакуированы с симптомами удушья из детского сада в Минеральных водах.
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Из детского сада №62 в Минеральных водах эвакуирован 71 человек с признаками удушья и сильным кашлем. Об этом сообщили «Интерфаксу» в службе скорой помощи. Кроме медицинских работников на месте работает аварийная бригада городской службы газа.
«Из детского сада №62 Минеральных вод с симптомами кашля и удушья эвакуирован 71 человек, 57 из которых дети», - пояснили в «Скорой помощи».
Ранее в жилом двухэтажном доме в Ельце, сообщили в МЧС, произошел взрыв газа. По предварительным данным, часть дома обрушилась.