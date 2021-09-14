Пламя пусков ракет С-400 озарило астраханский полигон во время учений «Запад-2021»
Зенитчики отработали действия по отражению атаки с воздуха. Всего за время маневров военнослужащие обнаружили более шестидесяти целей, все они были уничтожены.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
На полигоне Ашулук в рамках розыгрыша одного из эпизодов стратегических учений «Запад-2021» военнослужащие выполнили боевые стрельбы из комплексов С-400. Зенитчики отработали действия по отражению атаки с воздуха.
Всего за время маневров военнослужащие обнаружили более шестидесяти целей, все они были уничтожены.
Ранее сообщалось, что десантники разгромили условного противника на «Западе-2021» под Нижним Новгородом.