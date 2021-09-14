Десантники разгромили условного противника на «Западе-2021» под Нижним Новгородом

Десантно-штурмовые части ВДВ решили исход учебного сражения на полигоне Мулино - это один из ключевых этапов стратегических учений «Запад». Бойцы стремительным броском захватили выгодные рубежи, остановили атаку противника и обратили его в бегство. Новый облик российской крылатой пехоты XXI века узрел Олег Лавров.

«Преодолев чуть более 100 километров целая вертолетная эскадрилья появляется над Мулинским полигонам. Сейчас десантный батальон будет производить высадку беспарашютным способом», - прокомментировал корреспондент.

Ударный мобильный резерв ульяновских десантников приступает к оборонительным действиям. При огневой поддержке самолетов оперативно-тактической авиации и вертолетов Ка-52 они ведут бой за удержание важных рубежей.

После приземления, передовой отряд занимает огневые позиции. Поддержку им оказывает звено ударных вертолетов Ми-28Н. Десант оказывает упорное сопротивление наступающему противнику. Впервые с личным составом одновременно десантируют легкую специальную технику, позволяющую десантникам быстро занимать назначенные рубежи.

«Легкое транспортное средство "Сармат-2" предназначено для монтажа различных вооружений и перевозки личного состава в составе четырех человек», - отметил водитель Артем Симонов.

Следующая задача - огнем штатных подразделений и приданной бронегруппы остановить продвижение противника по фронту и в глубину. В ходе учений «Запад-2021» впервые отрабатывается такой вариант совместных действий ударного мобильного эшелона с бронегруппой десантно-штурмового батальона.

«На БМД-4М и с танковой группой Белоруссии восстановили положение по переднему краю. Овладев выгодным рубежом, создали благоприятные условия для наступления войск на западном крае театра боевых действий», - сказал командир бригады Ульяновского батальона ВДВ Сергей Карасев.

В центре полигона Мулино есть площадка, которая имитирует жилые кварталы. Здесь отрабатываются боевые действия в условиях плотной городской застройки. Совместно с десантно-штурмовыми подразделениями Казахстана наши элитные бойцы освобождают населенный пункт.

«После уничтожения условного противника укрепились в населенном пункте, было отражён подход противника и создали благоприятные условия для ввода в бой второго эшелона», - рассказал командир десантно-штурмового батальона Казахстана Аскар Мухит.

Российские десантники, практически, одновременно решают различные задачи сразу на нескольких полигонах, как на территории страны, так и в соседней Белоруссии.

В тактических действиях ударного мобильного резерва и бронегруппы десантно-штурмового батальона задействовано почти 2 тысячи военнослужащих, 100 вертолетов армейской авиации и более 40 единиц боевой техники.