Директор обрабатывавшей арбузы компании заявил о невиновности своего сотрудника

Директор компании, обрабатывавшей арбузы, которыми отравилась семья, заявил, что его сотрудник не виновен. По словам Дмитрия Кутьева, работник действовал правильно, потому что выполнял обязанности согласно инструкции, обрабатывая магазин.

«Приходят какие-то корреспонденты задают глупые вопросы - вы кого-то отравили. Мы никого не травили!.. Сегодня задержали Котова Антона. Антон - дезинсектор, который обрабатывал магазин... Он действовал правильно!» - говорит Кутьев в опубликованном видео на своей странице в Instagram.

Далее глава компании утверждает, что дезинсектор обрабатывал не только «пути миграции насекомых», но и остановился у стойки с арбузами. Той дозировкой вещества, говорит Кутьев, невозможно отравить человека. Следовательно, факт попадания средства на ягоды он не исключает.

Кутьев также добавил, что у компании множество клиентов, при этом известно, что из-за огромного количества заказов компания набирает сотрудников без опыта работы в этой сфере.

В Москве продолжают проверять магазин, в котором обрабатывались арбузы. Число пострадавших от отравления на Совхозной улице растет.