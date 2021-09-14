Источник в РПЦ опроверг заявление Мавриди о том, что он скрывался в церкви в Митино
Источник в РПЦ в беседе со «Звездой» заявил, что сбежавший в августе из колонии ИВС в Истре Александр Мавриди не скрывался в церкви Митино.
© Фото: МВД РФ
Во время допроса Александр Мавриди, задержанный по делу о побеге из истринской колонии, заявил что скрывался в церкви московского района Митино. Однако источник в РПЦ в беседе со «Звездой» указал на то, что данная информация недостоверна.
Мавриди также в ходе допроса представился под другим именем. В опубликованном МВД видео задержанный представился Владимиром Ивановичем Ивановым.