Источник в РПЦ опроверг заявление Мавриди о том, что он скрывался в церкви в Митино

Во время допроса Александр Мавриди, задержанный по делу о побеге из истринской колонии, заявил что скрывался в церкви московского района Митино. Однако источник в РПЦ в беседе со «Звездой» указал на то, что данная информация недостоверна.

Мавриди также в ходе допроса представился под другим именем. В опубликованном МВД видео задержанный представился Владимиром Ивановичем Ивановым.