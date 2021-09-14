При задержании Мавриди пытался выдать себя за другого человека

МВД опубликовало видео допроса участника побега из ИВС в Истре Александра Мавриди.

В ходе допроса задержанный представился Владимиром Ивановичем Ивановым, приехавшим в Москву из Ростова три дня назад. Он также добавил, что ранее не был судим и не привлекался к уголовной ответственности.

Позднее задержанный признался, что скрывался в церкви в Митино.

Мавриди, сбежавшего в августе из ИВС в Истре, задержали в московском районе Митино на Дубравной улице по камерам видеонаблюдения, а также благодаря системе распознавания лиц.

Как отмечается, при задержании Мавриди пытался оказать сопротивление, однако был обезврежен. Его повторно направили в изолятор временного содержания.