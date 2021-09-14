Техосмотр планируют оставить обязательным для такси и служебных машин
Согласно проекту закона, внесенному в Госдуму, обратиться за проведением техосмотра автовладельцы смогут по собственному желанию.
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Освобождение от техосмотра не затронет транспорт, используемый как такси, а также в служебных целях. Это свидетельствует из проекта закона, внесенного в Государственную думу.
Так, в соответствии с текстом документа, техосмотр будет необходим только при постановке на учет, смене владельца, изменении конструкции или же замене основных агрегатов.
Однако обратиться за проведением техосмотра автовладельцы смогут по собственному желанию.
В пояснительной записке к документу отмечается низкая вероятность участия в дорожно-транспортных происшествиях легковых автомобилей и мотоциклов с техническими неисправностями, имеющих при этом действующие полисы ОСАГО.