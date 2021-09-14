Техосмотр планируют оставить обязательным для такси и служебных машин

Освобождение от техосмотра не затронет транспорт, используемый как такси, а также в служебных целях. Это свидетельствует из проекта закона, внесенного в Государственную думу.

Так, в соответствии с текстом документа, техосмотр будет необходим только при постановке на учет, смене владельца, изменении конструкции или же замене основных агрегатов.

Однако обратиться за проведением техосмотра автовладельцы смогут по собственному желанию.

В пояснительной записке к документу отмечается низкая вероятность участия в дорожно-транспортных происшествиях легковых автомобилей и мотоциклов с техническими неисправностями, имеющих при этом действующие полисы ОСАГО.