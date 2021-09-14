Военные полицейские жестко задержали условных диверсантов под Нижним Новгородом
Условные боевики подготовились основательно - чтобы выяснить расположение постов, отправили разведчика. Но его вовремя заметил патруль.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Группа диверсантов попыталась проникнуть на территорию лагеря военнослужащих - участников маневров «Запад-2021» в Нижегородской области.
Это легенда учений подразделений военной полиции. Боевики подготовились основательно - чтобы выяснить расположение постов, отправили разведчика. Но его вовремя заметил патруль. Максим Гриценко наблюдал за ключевым эпизодом тренировки.
«Вот во время таких внезапных проверок и становится понятно, насколько готов личный состав», - прокомментировал корреспондент.
Ранее сообщалось, что десантники разгромили условного противника на «Западе-2021» под Нижним Новгородом.