Армия Военные полицейские жестко задержали условных диверсантов под Нижним Новгородом Максим Гриценко Тимур Шерзад Условные боевики подготовились основательно - чтобы выяснить расположение постов, отправили разведчика. Но его вовремя заметил патруль. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Группа диверсантов попыталась проникнуть на территорию лагеря военнослужащих - участников маневров «Запад-2021» в Нижегородской области. Это легенда учений подразделений военной полиции. Боевики подготовились основательно - чтобы выяснить расположение постов, отправили разведчика. Но его вовремя заметил патруль. Максим Гриценко наблюдал за ключевым эпизодом тренировки. «Вот во время таких внезапных проверок и становится понятно, насколько готов личный состав», - прокомментировал корреспондент. Ранее сообщалось, что десантники разгромили условного противника на «Западе-2021» под Нижним Новгородом. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика