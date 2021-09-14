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Руководство штаба учений «Запад-2021» и псковские десантники посетили Брестскую крепость

Тимур Шерзад
11:49 14.09.2021
Делегация Минобороны и воины-десантники почтили память героев Великой Отечественной минутой молчания. К монументу «Мужество» российские военнослужащие возложили цветы.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Белоруссии руководство штаба совместных учений «Запад» и псковские десантники посетили Брестскую крепость.

Делегация Минобороны и воины-десантники почтили память героев Великой Отечественной минутой молчания. К монументу «Мужество» российские военнослужащие возложили цветы.

В завершении мероприятия подразделение Воздушно-десантных войск прошло торжественным маршем у подножья мемориала.

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