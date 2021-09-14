Руководство штаба учений «Запад-2021» и псковские десантники посетили Брестскую крепость
Делегация Минобороны и воины-десантники почтили память героев Великой Отечественной минутой молчания. К монументу «Мужество» российские военнослужащие возложили цветы.
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В Белоруссии руководство штаба совместных учений «Запад» и псковские десантники посетили Брестскую крепость.
Делегация Минобороны и воины-десантники почтили память героев Великой Отечественной минутой молчания. К монументу «Мужество» российские военнослужащие возложили цветы.
В завершении мероприятия подразделение Воздушно-десантных войск прошло торжественным маршем у подножья мемориала.