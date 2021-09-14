Певица Zivert вернула Укупнику гонорар за сорванный концерт в Турции

Певица Zivert в досудебном порядке вернула продюсеру Аркадию Укупнику деньги за отмененный концерт. Об этом в беседе со «Звездой» сообщил юрист Александр Добровинский. Он подчеркнул, что очень доволен достигнутым результатом.

«Приятно силой убеждения и словами заставить человека, который не хотел возвращать долг, полностью его вернуть. Певица Zivert вернула Укупнику деньги за сорванный концерт, она не хотела лететь в Турцию по каким-то ей ведомым причинам и почему-то не хотела возвращать деньги. Мы решили проблему до суда. Честно говорю, я очень и очень этим доволен», - рассказал Добровинский.

Ранее пресса сообщала, что речь идет о 12 000 долларов (более миллиона рублей). Инцидент произошел летом, когда певица, получив заранее гонорар за предстоящий частный концерт в Турции, уже находясь в аэропорту Внуково, передумала и отказалась ехать в Бодрум.

Исполнительница объяснила ситуацию тем, что не хочет ждать два часа подготовки борта, который был заказан специально для выступающих. При этом певица не возвращала Укупнику уже полученный гонорар, тогда продюсер обратился к юристу для урегулирования ситуации.