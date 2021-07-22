Адвокат Добровинский намерен взыскать гонорар за не отыгранный концерт с певицы Zivert

Адвокат Александр Добровинский добивается справедливости для своих клиентов, которые оплатили корпоративный концерт певицы Zivert в Турции. Получив заранее гонорар за предстоящий концерт, 30-летняя Юлия Зиверт, уже находясь в аэропорту Внуково, неожиданно передумала и отказалась ехать в Бодрум, объяснив это тем, что не желает ждать два часа подготовки частного личного борта, который был заказан специально для выступающих.

«Главное условие мирного урегулирования конфликта - это возвращение полученного гонорара за выступление, которое было сорвано по вине артистки, в полном размере. Другой вариант ни меня, ни моего клиента не устроит», - прокомментировал «Звезде» адвокат Александр Добровинский.

Как сообщает пресса, певице Юлии Зиверт заплатили за концерт 12 тысяч евро (больше миллиона рублей). Никого не предупредив, она самостоятельно отказалась от поездки на выступление и не отвечает ни на какие звонки уже больше месяца. При этом деньги ее представители заказчикам не возвращают.

PR-директор адвокатского бюро «Добровинский и партнеры» Любовь Карнюшина рассказала «Звезде», что организаторы заранее предупредили всех приглашенных выступающих о задержке вылета самолета примерно на два часа.

«На практике такая задержка в бизнес-авиации распространенное явление и не является форс-мажором. Тем более что организаторы предупредили, что вылет отложили примерно на два часа. Соответственно, все другие артисты остались ждать отправления самолета, а Зиверт со своей командой из шести человек собрались и уехали. Не предупредив об этом и ничего не сообщив никому», - рассказала Карнюшина.

В настоящий момент с помощью адвоката Александра Добровинского стороны пытаются решить возникшие недоразумения мирным путем, однако со стороны организаторов все абсолютно уверены в том, что выплаченных ей денег певица Zivert не заработала, поскольку никакого выступления в Турции она не давала.