Путин сообщил об уходе на самоизоляцию из-за случаев COVID-19 в его окружении

Президент России Владимир Путин заявил об уходе на режим самоизоляции по причине выявленных случаев заболевания COVID-19 в его окружении. Об этом российский лидер сообщил в ходе телефонного разговора с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

Так, участие в запланированных на этой неделе в Душанбе сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества и совместном заседании глав государств – членов ОДКБ и ШОС глава государства примет в формате видеоконференции.

Ранее на встрече с паралимпийцами в Кремле российский президент сообщил, что в его окружении есть проблемы с заболеваемостью коронавирусом. Позднее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчеркнул, что президент выразился образно, говоря о своей возможности уйти на карантин из-за COVID-19 в Кремле.