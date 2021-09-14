В украинских ТЦ появятся спецкамеры для контроля за соблюдением карантина

В торговых центрах Украины появятся камеры, отслеживающие наличие масок и соблюдение социальной дистанции. Об этом рассказал главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в интервью изданию LIGA.net.

Речь идет в первую очередь о гипермаркетах городов регионального значения. В результате по записям можно будет отследить, какой процент посетителей нарушает масочный режим и какие меры по этому поводу принимает администрация.

В случае ухудшения эпидемиологической ситуации в регионах туда также будут проводиться выезды с регуляторной комиссией.

«Вероятнее всего, в случае роста количества заражений и тяжелого течения заболевания будем проводить довольно частые визиты в области, в отдельные заведения», - указал Кузин.

По его словам, выезды будут направлены на то, чтобы на метре убедиться в эффективности действующих мер.